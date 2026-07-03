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В Гатчине Ленобласти прошли состязания по киберфизическим гонкам

Участниками турнира стали студенты 27 учреждений СПО и курсанты военных вузов Петербурга.

Кубок Ленинградской области по киберфизическим гонкам состоялся 18 июня на базе Гатчинского государственного университета. Состязания провели в соответствии с задачами нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.

Участниками состязаний стали студенты 27 учреждений среднего профессионального образования региона и курсанты военных вузов Санкт-Петербурга. Соревнования включали два этапа: онлайн-заезды на симуляторе «Аэросим» и финал с управлением реальными дронами. Победителем стал студент Сосновоборского политехнического колледжа Лев Шпагин.

Для участников и гостей работали тематические площадки: пилотаж FPV-дронов, экспозиция БПЛА, применяемых в ходе СВО, зоны радиоэлектронной борьбы, квизы, командные активности и имитационные комплексы стрельбы. Также были представлены интерактивная выставка «Оружие Победы» и рекрутинговая площадка.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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