Погода в Пермском крае включила режим «лето»

После затяжной прохлады и череды дождей в Прикамье, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. В пятницу, 3 июля, столбик термометра уверенно пополз вверх, прогревая воздух до комфортных 21…26°C, а в Перми — до 25 .
Но самое приятное синоптики приберегли на выходные: погода продолжит радовать жителей Прикамья!
Температура днем будет от 25 до 30 . Ночью она не опустится ниже 11…16°C, дождей не ожидается, небо будет ясным. Ветер слабый, не доставляющим дискомфорта.
— Идеальная погода для отдыха на открытом воздухе! — отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии.
Самое время планировать пикник, поездку на дачу, долгие прогулки по городу или фестивали, которые состоятся в Прикамье в эти выходные.