Погода в Пермском крае включила режим «лето»

После затяжной прохлады и череды дождей в Прикамье, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. В пятницу, 3 июля, столбик термометра уверенно пополз вверх, прогревая воздух до комфортных 21…26°C, а в Перми — до 25 .