Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погода в Пермском крае включила режим «лето»

Теплыми будут вечер пятницы и предстоящие выходные.

Источник: Комсомольская правда

После затяжной прохлады и череды дождей в Прикамье, наконец-то, установилась по-настоящему летняя погода. В пятницу, 3 июля, столбик термометра уверенно пополз вверх, прогревая воздух до комфортных 21…26°C, а в Перми — до 25 .

Но самое приятное синоптики приберегли на выходные: погода продолжит радовать жителей Прикамья!

Температура днем будет от 25 до 30 . Ночью она не опустится ниже 11…16°C, дождей не ожидается, небо будет ясным. Ветер слабый, не доставляющим дискомфорта.

— Идеальная погода для отдыха на открытом воздухе! — отмечают специалисты Пермского центра по гидрометеорологии.

Самое время планировать пикник, поездку на дачу, долгие прогулки по городу или фестивали, которые состоятся в Прикамье в эти выходные.