Учёные связали рост заболеваемости онкологией у молодёжи с возможным ускорением биологического старения

При этом исследователи подчёркивают, что пока нельзя уверенно утверждать, что молодёжь действительно стареет быстрее и что именно это становится причиной роста числа онкологических заболеваний. Закономерность требует проверки на дополнительных выборках, а методы оценки ещё изучены недостаточно и могут давать различающиеся результаты даже у одного человека.