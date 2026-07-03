Радиомеханик из Тамбова получил восемь лет за финансирование терроризма

Установлено, что не позднее 17 октября 2022 года у Мякишева, придерживавшегося взглядов запрещенной и признанной в России террористической организации, возник умысел на финансовую поддержку этой структуры. Он понимал, что перечисляемые средства пойдут на обеспечение незаконной деятельности участников и совершение преступлений. С октября 2022 года по апрель 2024 года Мякишев совершил 22 перевода на счета сообщества на общую сумму 7,9 тыс. руб. Реквизиты для переводов он нашел на YouTube-канале Мальцева (участника запрещенной и признанной в России террористической организации Межрегионального общественного движения «Артподготовка»).