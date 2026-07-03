Радиомеханик из Тамбова получил восемь лет за финансирование терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал виновным 54-летнего радиомеханика из Тамбова Руслана Мякишева в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до пятнадцати лет лишения свободы). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием двух лет в тюрьме, а остальной части срока — в колонии строгого режима. Также у фигуранта изъяли 7,9 тыс. руб. в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Установлено, что не позднее 17 октября 2022 года у Мякишева, придерживавшегося взглядов запрещенной и признанной в России террористической организации, возник умысел на финансовую поддержку этой структуры. Он понимал, что перечисляемые средства пойдут на обеспечение незаконной деятельности участников и совершение преступлений. С октября 2022 года по апрель 2024 года Мякишев совершил 22 перевода на счета сообщества на общую сумму 7,9 тыс. руб. Реквизиты для переводов он нашел на YouTube-канале Мальцева (участника запрещенной и признанной в России террористической организации Межрегионального общественного движения «Артподготовка»).
Приговор пока не вступил в законную силу.
В мае жителю Белгородской области дали восемь лет за финансирование терроризма.