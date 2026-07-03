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В Екатеринбурге десять автобусов изменят свои маршруты из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге произошла авария на сети водопровода по улицам Титова — Новинская.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге десять автобусов временно изменят свои схемы движения. Причиной всему стала авария на сети водопровода по улицам Титова — Новинская. До ее устранения свои маршруты изменят автобусы № 42, 52, 57, 62, 67, 72, 78, 88, 91, 91 М.

— Маршруты № 42, 52, 57, 78 из города будут направлены по улицам: Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская — Новинская — далее по маршруту. В обратном направлении без изменений, — пояснили в пресс-службе администрации города.

Временно отменяется остановочный пункт «Вторчермет», но вводятся остановки «Поликлиника» и «Ферганская».

Автобусы № 62, 72, 67, 88, 91, 91 М будут следовать по улицам: Титова — Ферганская — Патриса Лумумбы — Селькоровская — далее по маршруту. В обратном направлении изменений нет. Так же временно отменяется остановка «Вторчермет», но вводится остановочный пункт «Ферганская».