В Екатеринбурге десять автобусов изменят свои маршруты из-за коммунальной аварии

В Екатеринбурге десять автобусов временно изменят свои схемы движения. Причиной всему стала авария на сети водопровода по улицам Титова — Новинская. До ее устранения свои маршруты изменят автобусы № 42, 52, 57, 62, 67, 72, 78, 88, 91, 91 М.