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Мясо с антибиотиком в составе нашли у нижегородского производителя

Россельхознадзор выписал компании предостережение.

Источник: Комсомольская правда

Мясо с антибиотиком в составе нашли у нижегородского производителя. Ему выписали предостережение. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия.

По результатам испытаний пробы мясной продукции производства ООО ТД «Купецъ» в говядине высшего сорта был выявлен антибиотик окситетрациклин. Он мог попасть в продукцию, если коров лечили этим препаратом, а мясо стали использовать раньше положенного срока.

Это является нарушением регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и мясной продукции». 1 июля производителю было выдано предостережение. Он должен организовать производство мясо таким образом, чтобы оно соответствовало регламентам.