Мясо с антибиотиком в составе нашли у нижегородского производителя

По результатам испытаний пробы мясной продукции производства ООО ТД «Купецъ» в говядине высшего сорта был выявлен антибиотик окситетрациклин. Он мог попасть в продукцию, если коров лечили этим препаратом, а мясо стали использовать раньше положенного срока.