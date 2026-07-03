Эксперт Буря объяснил, почему молодёжь стала чаще ездить в санатории

В последние годы наблюдается тенденция к снижению среднего возраста посетителей российских санаториев. Теперь отдых в таких учреждениях всё чаще выбирают люди в возрасте от 35 лет, включая семьи с детьми. Об этом сообщил эксперт по стратегическому развитию курортов Владислав Буря, который поделился своим мнением с изданием 360.ru.
По словам эксперта, этому тренду способствуют две основные причины. Первая из них связана с растущей популярностью здорового образа жизни. Молодые люди начинают понимать, что санаторий — это не просто место для лечения хронических заболеваний, но и пространство для перезагрузки, восстановления и замедления темпа жизни.
Вторая причина заключается в том, что многие заболевания, которые раньше считались возрастными, теперь всё чаще встречаются у людей в возрасте 35−40 лет. Это связано с изменениями в образе жизни, включая малоподвижную работу, неправильное питание и стресс. Большое количество молодых людей сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта, кожи и суставов.
В ответ на этот тренд санатории начали активно разрабатывать и предлагать программы, которые будут интересны и полезны для молодёжи, где помимо традиционных лечебных процедур можно пройти курс релаксации и антистресса.
«Программы антистресса достаточно популярны. Они сейчас прямо в невероятном топе. Редко какой санаторий сейчас не имеет программу снижения стресса», — заключил Буря.