Эксперт Буря объяснил, почему молодёжь стала чаще ездить в санатории

Вторая причина заключается в том, что многие заболевания, которые раньше считались возрастными, теперь всё чаще встречаются у людей в возрасте 35−40 лет. Это связано с изменениями в образе жизни, включая малоподвижную работу, неправильное питание и стресс. Большое количество молодых людей сталкиваются с проблемами желудочно-кишечного тракта, кожи и суставов.