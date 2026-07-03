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Представители донского вуза стали лучшими на медицинской конференции

Победители были отмечены именными дипломами.

Исследователи Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) стали победителями XI Итоговой научно-практической конференции Научного общества молодых ученых и студентов. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

Конференция прошла на базе Алтайского государственного медицинского университета Минздрава России. Она объединила начинающих исследователей из разных регионов России и зарубежных стран.

По итогам события первое место в секции «Хирургические болезни» присуждено студенту третьего курса педиатрического факультета Саиду Гусенову. Он также завоевал еще одно золото в секции «Фармация».

Лидерами в секции «Биология, гистология, эмбриология и цитология» стали студент первого курса стоматологического факультета Вагиф Керимов и ассистент кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Генрик Туманян, выступившие с совместным исследованием. Победители были отмечены именными дипломами.

Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.