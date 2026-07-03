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Глава регионального Роспотребнадзора проведет прием населения

Задать вопрос Елене Бабуре можно будет 9 июля.

В Калининграде личный прием граждан проведет руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура. Задать вопросы главному санитарному врачу региона можно будет в четверг, 9 июля, сообщает пресс-служба областного правительства.

Посетителей ждут в приемной президента по адресу: Калининград, ул. Дмитрия Донского, 1.

Предварительная запись на прием возможна по телефону: (4012) 599−980.

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