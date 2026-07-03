Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 4 на 5 июля перекроют участок трассы А-217 под Калининградом

В ночь с 4 на 5 июля на 23-м километре трассы А-217 «Приморское полукольцо» будет временно перекрыто движение.

Источник: KaliningradToday

Ограничение вводится с 22:00 до 23:30 на участке от аэропорта Храброво до Зеленоградска в направлении города.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», мера связана с обеспечением безопасности дорожного движения при эвакуации транспортного средства после ДТП.

Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и направляющих устройств.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше