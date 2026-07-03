В ночь с 4 на 5 июля перекроют участок трассы А-217 под Калининградом

Ограничение вводится с 22:00 до 23:30 на участке от аэропорта Храброво до Зеленоградска в направлении города.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», мера связана с обеспечением безопасности дорожного движения при эвакуации транспортного средства после ДТП.
Водителей просят заранее планировать маршрут, соблюдать требования временных дорожных знаков и направляющих устройств.
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