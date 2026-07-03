Зумер с дипломом: Корреспондент «РГ» выставил оценки воронежским магистрам

В вузах завершаются выпускные экзамены. Вот и мне доверили принимать экзамен у магистров по программе «СМИ и Интернет» в воронежском опорном университете — ВГТУ. Я член государственной экзаменационной комиссии.
С сопровождающими передвигаюсь по лабиринтам из коридоров и лестниц. В ГЭКе я не первый год, но каждый раз прохожу этот квест как в первый раз: наверное, проектировщики специально задумали устроить такой «лабиринт Минотавра», чтобы студенты осознавали, что путь к знаниям непрост и порой витиеват.
Это не классический воронежский журфак, за долгие годы подготовивший множество звездочек и звезд профессии, работающих в лучших изданиях страны, включая «РГ»: здесь это направление развивается полтора десятка лет. Но с годами студентов все больше, преподавательский состав все ярче, и вот уже пошли на выпуск магистры.
Притихшие студенты — в аудитории. Кто-то оделся ярко и торжественно, кто-то нарочито буднично. А кто-то и не по сезону — из-под длинного рукава жакета магистрантки выглядывает уголок замысловатой татуировки, на всякий случай спрятанной от глаз экзаменаторов. Не волнуйтесь, ребята: мы, конечно, консерваторы и ворчуны, но оценивать будем исключительно знания.
— В этом году у нас довольно сильные студенты, — говорит завкафедрой русского языка и межкультурной коммуникации профессор Светлана Скуридина. — Пытливые, самостоятельные…
Что ж, послушаем.
Секретарь комиссии объявляет начало экзамена. Обязательное уведомление: в случае объявления воздушной тревоги процедура защиты прерывается и все спускаются в укрытия. В Воронеже такое случается.
Но тревога на этот раз — только на лицах и в речи выпускников. Они стараются не подать виду, что волнуются, но вот уже вторая магистрантка запинается почти сразу, не справившись с простым словосочетанием «квалификационная работа». Подбадриваем: продолжайте, мы вас поняли.
Кристина рассказывает о том, как удачно подобранное название может продвинуть бренд. Чувствуется выучка — и не только теоретическая: автор работы не первый год занимается неймингом. Что называется, в теме. Вывожу карандашом напротив ее фамилии «отл». Кажется, и остальные члены комиссии с этим согласны.
Татьяна уверенно разбирает визуальное оформление журналов. Вот издание о досуге, здесь фото — основной элемент воздействия на потребителя. А в театральном альманахе — больше слов, и это оправдано. Говорят, что молодежь нынче не любит «многобуквие», это так?
— С профессиональной точки зрения — а я занимаюсь фотографией с первого курса — мне больше важен первый журнал, — поясняет потом Татьяна. — А второй, как говорится, для души, мне интересно читать про театр, рассматривать архивные снимки. Но слово здесь важнее…
— А журналистское образование вам пригодится? — спрашиваю. — Или просто нужно диплом получить?
— Конечно пригодится. Я же фотограф, — немного уклончиво отвечает Татьяна. — Сначала хотела идти на физику, но фотография перетянула на журналистику.
Со СМИ она пока свою карьеру, кажется, не связывает. А жаль — на мой взгляд, из нее получился бы неплохой бильд-редактор. Впрочем, все еще впереди.
Сегодня в вузе учится около 900 иностранцев. Есть такая студентка и среди сегодняшних магистров. Аиса посвятила диссертацию освещению проблем туризма на ее родине — в Индонезии. С гордостью замечает, что власти правильно реагируют на критику в СМИ и стараются исправляться. А как иначе: на Бали и в других туристических местах архипелага надо держать марку, и критические публикации — повод к решению проблем. Видно, что русский язык дается Аисе непросто, но она прекрасно понимает вопросы экзаменаторов и довольно бегло разъясняет, о чем пишут газеты в ее далекой стране.
Маргарита рассказывает о публикациях антифашистской проблематики. Чувствуется глубина и знание темы — журналистика перекликается с литературой и театром и все это выстраивается в строгую систему. Выясняется, что она уже работает ассистентом на кафедре и преподает. Тут можно заглянуть в будущее: магистерской диссертацией дело явно не ограничится.
Из выпускников работают почти все. Но не всегда там, где хотелось бы.
— Тружусь не по специальности, — поясняет Дмитрий, только что получивший отличную оценку. — Я в пресс-службу хочу устроиться. Это мое дело, я чувствую, что могу пользу принести. Звоню, предлагаю свои услуги, но… без опыта не берут. Замкнутый круг! Был на практике в строительной компании, там предложили группировать публикации о ней в три папки: положительные, отрицательные и нейтральные. С этим и школьник справится. Хочется другого, но пока…
Пока непросто, конечно. Но — капля камень точит. Есть желание, глаза горят… Все должно получиться.
P.S. По итогам двух дней госэкзаменов 13 из 14 магистров программы «СМИ и Интернет» получили отличные оценки. На мой взгляд, заслуженно. Пусть это число будет счастливым для всех выпускников, где бы они ни работали. Ребята что надо.