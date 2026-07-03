Зумер с дипломом: Корреспондент «РГ» выставил оценки воронежским магистрам

Сегодня в вузе учится около 900 иностранцев. Есть такая студентка и среди сегодняшних магистров. Аиса посвятила диссертацию освещению проблем туризма на ее родине — в Индонезии. С гордостью замечает, что власти правильно реагируют на критику в СМИ и стараются исправляться. А как иначе: на Бали и в других туристических местах архипелага надо держать марку, и критические публикации — повод к решению проблем. Видно, что русский язык дается Аисе непросто, но она прекрасно понимает вопросы экзаменаторов и довольно бегло разъясняет, о чем пишут газеты в ее далекой стране.