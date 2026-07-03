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Сглазишь благополучие! Что строго запрещено в Ульянов день, 4 июля 2026 года

Назначьте встречу с любимым человеком. Признайтесь в чувствах, сделайте предложение. Ульянов день считается удачным для укрепления отношений и новых серьёзных шагов.

В народном календаре 4 июля — удивительный день, когда «липовый цвет» становится главным героем, а влюблённые, боясь ссор, берегут свои чувства, чтобы не повторить судьбу легендарных Ульяна и Ульяны.

О чём молятся святому Иулиану.

В церковном календаре это память преподобного Максима Грека и мученика Иулиана Тарсийского. В этот день также вспоминали сразу нескольких святых с похожими именами — пресвитера Иулия, дьякона Иулиана и Иулиана Тарсийского, откуда и пошло общее название «Ульянов». Святой Иулиан почитался как покровитель моряков и защитник от внезапной смерти, а девушки молились ему о счастливом замужестве.

Святые подарили имя и красивой, но грустной народной легенде. Говорили, что юноша Ульян и девушка Ульяна, страстно любя друг друга, долго не могли встретиться и обрести своё счастье. Поэтому на Руси этот день считали несчастливым для путешествий и дальних поездок. Из-за этого предостережения возникла даже поговорка: «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Однако день требовал от человека не печали, а радости, чистоты помыслов и гармонии с природой.

А в народном календаре этот день широко известен как Ульянов день или Липов цвет.

Прозвище «Липов цвет» день получил по главному примету середины лета: к началу июля в России начинала цвести липа, и люди отправлялись в рощи собирать целебные лепестки. Липовый чай ценили за его целебные свойства: он лечил простуду, снимал жар, а девушки умывались настоем, чтобы придать коже свежесть, а волосам — силу и блеск.

Обряды 4 июля: прогнать несчастье.

Самый значимый обряд дня — заготовка липового цвета для целебных отваров. Цветы и почки липы сушили, заваривали и применяли при простудах. Кроме липы, в этот день собирали и другие лекарственные травы: их сушили для отваров и заговоров, но рвали аккуратно, с благодарностью.

К липе на Руси относились с величайшим уважением. Люди верили, что дерево способно защитить человека от сглаза, укрепить волосы, сделать кожу мягкой и здоровой. Если в доме случалась беда, к ближайшей липе прикладывали икону, и, если она стояла нетронутой сутки — несчастья уходили.

На Ульянов день огородники не сидели без дела: повторно сеяли редиску, а также боролись с вредителями, обрабатывая овощные грядки настоями чеснока и томатных листьев. Главной заботой считался сбор клубники: хозяйки варили варенье, закатывали компоты, сушили и замораживали ягоду.

Большое значение придавалось в этот день купанию и вообще обрядам с водой.

Люди трижды окунались в водоём, чтобы смыть с себя плохое настроение и накопившийся негатив. Девушки умывались росой или липовым отваром: считалось, что это придаёт лицу свежесть, а локонам — блеск. Верили также, что утреннее купание поможет найти своё счастье.

Что делают в Ульянов день: признайтесь в любви.

Что можно и что нужно делать 4 июля:

Посетить церковь и помолиться святому Максиму Греку или Иулиану Тарсийскому.

Собирать липовый цвет и делать из него целебные отвары.

Совершать добрые поступки и помогать нуждающимся.

Заниматься огородом: сеять редиску, собирать клубнику.

Трижды окунуться в реку или озеро, умыться утренней росой для очищения и обновления.

Назначить на этот день сватовство или признание в любви: такие союзы считались крепкими и счастливыми.

Запреты в Липов день: взаймы не брать.

Чего категорически нельзя делать 4 июля:

Ссориться и выяснять отношения, особенно влюблённым. Считалось, что разлад может привести к окончательному расставанию, а помириться будет уже невозможно.

Рубить липу или ломать её ветви. Ослушавшийся мог заблудиться в лесу или был обречён на бесцельное блуждание по жизни.

Давать в долг или брать взаймы. Вместе с деньгами можно было «отдать» и свою удачу.

Отправляться в дальнюю дорогу или в путешествие. Такая поездка могла оказаться несчастливой.

Приносить домой котёнка. В народе верили, что это может надолго отпугнуть женихов.

Хвастаться отношениями, деньгами или успехами, чтобы не «сглазить» своё благополучие.

Опаздывать на встречи и свидания, чтобы не разрушить свои планы.

Как прожить 4 июля: назначьте свидание.

Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько идей:

1. «Соберите» липовый цвет. Купите в аптеке сушёный липовый цвет или соберите его, если есть возможность. Заварите душистый чай — он поможет укрепить иммунитет. Используйте липовый цвет не только для чая, но и для косметических процедур.

Наши предки умывались липовым отваром для красоты. Сделайте дома липовый лёд: заварите крепкий настой липового цвета, разлейте по формочкам и заморозьте. Протирание лица таким кубиком по утрам тонизирует кожу, сужает поры и придаёт здоровое сияние. Это простой и полностью натуральный SPA-ритуал, достойный современных бьюти-блогеров.

2. Устройте «день магии воды». Примите ванну или контрастный душ, представляя, как вода смывает весь накопившийся негатив и дарит лёгкость.

3. Назначьте встречу с любимым человеком. Признайтесь в чувствах, сделайте предложение. Ульянов день считается удачным для укрепления отношений и новых серьёзных шагов. Организуйте «свидание в липовой роще» или пикник с липовым чаем.

Если вы в отношениях — устройте романтическое свидание в парке, где цветёт липа. Возьмите с собой термос с липовым чаем и мёдом, плед, несколько клубничных пирожных. Поговорите о чувствах, сделайте друг другу комплименты, избегая ссор и выяснения отношений. По поверью, это укрепит союз. Если вы одиноки — пригласите друга или подругу на такой пикник, просто чтобы разделить приятный вечер.

4. Избегайте ссор, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

Современные конфликты часто перетекают в онлайн. В Ульянов день постарайтесь не вступать в споры в комментариях, не отвечать на провокации и не распространять негативные новости. Лучше посвятите время позитивному общению с близкими вживую или по видеосвязи. Это поможет сохранить душевное равновесие и не «разрушить» отношения на расстоянии.

5. Поделитесь своим теплом. Помогите тому, кто нуждается, — в этот день добрые дела возвращаются человеку вдвойне.

6. Устройте «очищение дома» с помощью травяного дыма (смирна, ладан, шалфей).

Вместо того чтобы использовать липу как оберег от сглаза, можно провести ритуал очищения жилища. Зажгите сухую веточку шалфея, ладан или аромапалочку (предварительно убедившись в пожарной безопасности) и пройдите с ней по всем комнатам по часовой стрелке, мысленно прогоняя негатив. Это отличная альтернатива энергетической чистке дома, которую рекомендовали наши предки.

7. Посадите липу у своего дома или во дворе (если есть возможность).

Если у вас есть собственный участок или вы участвуете в городском озеленении, посадите саженец липы. Это не только дань традиции, но и вклад в экологию. Ухаживая за деревом, вы будете укреплять свою связь с природой и, возможно, создадите свой семейный «липовый оберег» на долгие годы.

8. Сделайте «липовую закладку» для книг.

Высушите несколько красивых липовых листьев и цветков, поместите их в прозрачный конверт или заламинируйте. Получится оригинальная закладка, которая будет напоминать вам о мудрости предков и летнем дне. Можно подарить такие закладки друзьям — это и экологично, и душевно.

Приметы дня на 4 июля:

Липа обильно цветёт — лето будет тёплым и солнечным.

Затяжной, долгий гром — к затяжному ненастью.

Роса высохла очень быстро — к грозе.

Листья папоротника закручиваются — к тёплой и ясной погоде.

Круги вокруг звёзд ночью — к хорошей погоде.

Радуга протянулась с востока на запад — к солнечному дню.

Лягушки не идут в воду, а сидят на берегу — к затяжному ненастью.

Ветер завывает с разных сторон — скоро пойдёт дождь.