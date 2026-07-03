Сглазишь благополучие! Что строго запрещено в Ульянов день, 4 июля 2026 года

В народном календаре 4 июля — удивительный день, когда «липовый цвет» становится главным героем, а влюблённые, боясь ссор, берегут свои чувства, чтобы не повторить судьбу легендарных Ульяна и Ульяны.
О чём молятся святому Иулиану.
В церковном календаре это память преподобного Максима Грека и мученика Иулиана Тарсийского. В этот день также вспоминали сразу нескольких святых с похожими именами — пресвитера Иулия, дьякона Иулиана и Иулиана Тарсийского, откуда и пошло общее название «Ульянов». Святой Иулиан почитался как покровитель моряков и защитник от внезапной смерти, а девушки молились ему о счастливом замужестве.
Святые подарили имя и красивой, но грустной народной легенде. Говорили, что юноша Ульян и девушка Ульяна, страстно любя друг друга, долго не могли встретиться и обрести своё счастье. Поэтому на Руси этот день считали несчастливым для путешествий и дальних поездок. Из-за этого предостережения возникла даже поговорка: «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Однако день требовал от человека не печали, а радости, чистоты помыслов и гармонии с природой.
А в народном календаре этот день широко известен как Ульянов день или Липов цвет.
Прозвище «Липов цвет» день получил по главному примету середины лета: к началу июля в России начинала цвести липа, и люди отправлялись в рощи собирать целебные лепестки. Липовый чай ценили за его целебные свойства: он лечил простуду, снимал жар, а девушки умывались настоем, чтобы придать коже свежесть, а волосам — силу и блеск.
Обряды 4 июля: прогнать несчастье.
Самый значимый обряд дня — заготовка липового цвета для целебных отваров. Цветы и почки липы сушили, заваривали и применяли при простудах. Кроме липы, в этот день собирали и другие лекарственные травы: их сушили для отваров и заговоров, но рвали аккуратно, с благодарностью.
К липе на Руси относились с величайшим уважением. Люди верили, что дерево способно защитить человека от сглаза, укрепить волосы, сделать кожу мягкой и здоровой. Если в доме случалась беда, к ближайшей липе прикладывали икону, и, если она стояла нетронутой сутки — несчастья уходили.
На Ульянов день огородники не сидели без дела: повторно сеяли редиску, а также боролись с вредителями, обрабатывая овощные грядки настоями чеснока и томатных листьев. Главной заботой считался сбор клубники: хозяйки варили варенье, закатывали компоты, сушили и замораживали ягоду.
Большое значение придавалось в этот день купанию и вообще обрядам с водой.
Люди трижды окунались в водоём, чтобы смыть с себя плохое настроение и накопившийся негатив. Девушки умывались росой или липовым отваром: считалось, что это придаёт лицу свежесть, а локонам — блеск. Верили также, что утреннее купание поможет найти своё счастье.
Что делают в Ульянов день: признайтесь в любви.
Что можно и что нужно делать 4 июля:
Посетить церковь и помолиться святому Максиму Греку или Иулиану Тарсийскому.
Собирать липовый цвет и делать из него целебные отвары.
Совершать добрые поступки и помогать нуждающимся.
Заниматься огородом: сеять редиску, собирать клубнику.
Трижды окунуться в реку или озеро, умыться утренней росой для очищения и обновления.
Назначить на этот день сватовство или признание в любви: такие союзы считались крепкими и счастливыми.
Запреты в Липов день: взаймы не брать.
Чего категорически нельзя делать 4 июля:
Ссориться и выяснять отношения, особенно влюблённым. Считалось, что разлад может привести к окончательному расставанию, а помириться будет уже невозможно.
Рубить липу или ломать её ветви. Ослушавшийся мог заблудиться в лесу или был обречён на бесцельное блуждание по жизни.
Давать в долг или брать взаймы. Вместе с деньгами можно было «отдать» и свою удачу.
Отправляться в дальнюю дорогу или в путешествие. Такая поездка могла оказаться несчастливой.
Приносить домой котёнка. В народе верили, что это может надолго отпугнуть женихов.
Хвастаться отношениями, деньгами или успехами, чтобы не «сглазить» своё благополучие.
Опаздывать на встречи и свидания, чтобы не разрушить свои планы.
Как прожить 4 июля: назначьте свидание.
Как современному человеку применить традиции предков и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько идей:
1. «Соберите» липовый цвет. Купите в аптеке сушёный липовый цвет или соберите его, если есть возможность. Заварите душистый чай — он поможет укрепить иммунитет. Используйте липовый цвет не только для чая, но и для косметических процедур.
Наши предки умывались липовым отваром для красоты. Сделайте дома липовый лёд: заварите крепкий настой липового цвета, разлейте по формочкам и заморозьте. Протирание лица таким кубиком по утрам тонизирует кожу, сужает поры и придаёт здоровое сияние. Это простой и полностью натуральный SPA-ритуал, достойный современных бьюти-блогеров.
2. Устройте «день магии воды». Примите ванну или контрастный душ, представляя, как вода смывает весь накопившийся негатив и дарит лёгкость.
3. Назначьте встречу с любимым человеком. Признайтесь в чувствах, сделайте предложение. Ульянов день считается удачным для укрепления отношений и новых серьёзных шагов. Организуйте «свидание в липовой роще» или пикник с липовым чаем.
Если вы в отношениях — устройте романтическое свидание в парке, где цветёт липа. Возьмите с собой термос с липовым чаем и мёдом, плед, несколько клубничных пирожных. Поговорите о чувствах, сделайте друг другу комплименты, избегая ссор и выяснения отношений. По поверью, это укрепит союз. Если вы одиноки — пригласите друга или подругу на такой пикник, просто чтобы разделить приятный вечер.
4. Избегайте ссор, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.
Современные конфликты часто перетекают в онлайн. В Ульянов день постарайтесь не вступать в споры в комментариях, не отвечать на провокации и не распространять негативные новости. Лучше посвятите время позитивному общению с близкими вживую или по видеосвязи. Это поможет сохранить душевное равновесие и не «разрушить» отношения на расстоянии.
5. Поделитесь своим теплом. Помогите тому, кто нуждается, — в этот день добрые дела возвращаются человеку вдвойне.
6. Устройте «очищение дома» с помощью травяного дыма (смирна, ладан, шалфей).
Вместо того чтобы использовать липу как оберег от сглаза, можно провести ритуал очищения жилища. Зажгите сухую веточку шалфея, ладан или аромапалочку (предварительно убедившись в пожарной безопасности) и пройдите с ней по всем комнатам по часовой стрелке, мысленно прогоняя негатив. Это отличная альтернатива энергетической чистке дома, которую рекомендовали наши предки.
7. Посадите липу у своего дома или во дворе (если есть возможность).
Если у вас есть собственный участок или вы участвуете в городском озеленении, посадите саженец липы. Это не только дань традиции, но и вклад в экологию. Ухаживая за деревом, вы будете укреплять свою связь с природой и, возможно, создадите свой семейный «липовый оберег» на долгие годы.
8. Сделайте «липовую закладку» для книг.
Высушите несколько красивых липовых листьев и цветков, поместите их в прозрачный конверт или заламинируйте. Получится оригинальная закладка, которая будет напоминать вам о мудрости предков и летнем дне. Можно подарить такие закладки друзьям — это и экологично, и душевно.
Приметы дня на 4 июля:
Липа обильно цветёт — лето будет тёплым и солнечным.
Затяжной, долгий гром — к затяжному ненастью.
Роса высохла очень быстро — к грозе.
Листья папоротника закручиваются — к тёплой и ясной погоде.
Круги вокруг звёзд ночью — к хорошей погоде.
Радуга протянулась с востока на запад — к солнечному дню.
Лягушки не идут в воду, а сидят на берегу — к затяжному ненастью.
Ветер завывает с разных сторон — скоро пойдёт дождь.