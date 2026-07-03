Что строго запрещено в Ульянов день, 4 июля 2026 года

Святые подарили имя и красивой, но грустной народной легенде. Говорили, что юноша Ульян и девушка Ульяна, страстно любя друг друга, долго не могли встретиться и обрести своё счастье. Поэтому на Руси этот день считали несчастливым для путешествий и дальних поездок. Из-за этого предостережения возникла даже поговорка: «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Однако день требовал от человека не печали, а радости, чистоты помыслов и гармонии с природой.