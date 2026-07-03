Доктор Парецкая: семь сигналов сердца о том, что пора к кардиологу

Сердце подаёт нам сигналы бедствия задолго до того, как начнётся острая боль в груди. И игнорировать их — значит рисковать жизнью, считает доктор Алёна Парецкая.
Первый звоночек — когда становится трудно подниматься по лестнице. Одышка и слабость — повод насторожиться.
Второй знак — боль за грудиной при ходьбе, и не обязательно слева. Это — признак стенокардии.
Скачущее то вверх, то вниз давление тоже требует внимания специалиста. Также как отёки ног к вечеру — нередко так даёт о себе знать сердечная недостаточность.
К кардиологу лучше поспешить, если кружится голова и случается потеря равновесия. Срочно нужно идти к врачу, при перебоях и трепетании, когда сердце то замрет, то кувыркнётся, то начнёт бешено колотиться — тахикардия требует неотложного лечения.
«Ещё один симптом, когда сердце становится “тяжелым, большим или чужим”. Странное чувство тяжести в груди — серьёзный знак. А если у вас уже есть диагнозы “гипертония” или “сахарный диабет”, визиты к кардиологу должны быть регулярными», — предупреждает медик.
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