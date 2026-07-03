Доктор Парецкая: семь сигналов сердца о том, что пора к кардиологу

«Ещё один симптом, когда сердце становится “тяжелым, большим или чужим”. Странное чувство тяжести в груди — серьёзный знак. А если у вас уже есть диагнозы “гипертония” или “сахарный диабет”, визиты к кардиологу должны быть регулярными», — предупреждает медик.