Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктор Парецкая: семь сигналов сердца о том, что пора к кардиологу

Первый звоночек — когда становится трудно подниматься по лестнице. Одышка и слабость — повод насторожиться.

Сердце подаёт нам сигналы бедствия задолго до того, как начнётся острая боль в груди. И игнорировать их — значит рисковать жизнью, считает доктор Алёна Парецкая.

Первый звоночек — когда становится трудно подниматься по лестнице. Одышка и слабость — повод насторожиться.

Второй знак — боль за грудиной при ходьбе, и не обязательно слева. Это — признак стенокардии.

Скачущее то вверх, то вниз давление тоже требует внимания специалиста. Также как отёки ног к вечеру — нередко так даёт о себе знать сердечная недостаточность.

К кардиологу лучше поспешить, если кружится голова и случается потеря равновесия. Срочно нужно идти к врачу, при перебоях и трепетании, когда сердце то замрет, то кувыркнётся, то начнёт бешено колотиться — тахикардия требует неотложного лечения.

«Ещё один симптом, когда сердце становится “тяжелым, большим или чужим”. Странное чувство тяжести в груди — серьёзный знак. А если у вас уже есть диагнозы “гипертония” или “сахарный диабет”, визиты к кардиологу должны быть регулярными», — предупреждает медик.

Ранее кардиолог назвал прививку, снижающую риск инфаркта.