Где жителям Воронежа набрать воду во время отключения с 3 по 5 июля?

Для жителей левого берега Воронежа, которые останутся без воды в предстоящие выходные в связи с проведением масштабных работ на водоподъёмных станциях, будет осуществлён подвоз технической и питьевой воды. Списком адресов поделились в городском водоканале в пятницу, 3 июля.