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Где жителям Воронежа набрать воду во время отключения с 3 по 5 июля?

Будут организованы точки подвоза питьевой и технической воды.

Для жителей левого берега Воронежа, которые останутся без воды в предстоящие выходные в связи с проведением масштабных работ на водоподъёмных станциях, будет осуществлён подвоз технической и питьевой воды. Списком адресов поделились в городском водоканале в пятницу, 3 июля.

Бочки с питьевой водой будут стоять рядом с социально-значимыми объектами, где особенно важно бесперебойное обеспечение ресурсом:

ул. Лесной Поселок, 1;

ул. Санаторий имени Горького, 1;

ул. Иркутская, 1а;

пр-кт Дачный, 148;

ул. Сосновая, 17;

ул. Остужева, 29;

ул. Ленинградская, 157;

ул. Минская, 43.

Подвоз технической воды будет организован по следующим адресам:

Ленинский проспект, 71а, 82, 106, 130, 146, 157, 187, 215;

ул. 25 Января, 40;

ул. Артамонова, 7, 34/9;

ул. Богдана Хмельницкого, 42;

ул. Комсомольская, 27а;

ул. Маршала Одинцова, 8, 25б/6;

ул. Минская, между домами № 63 и № 63б;

ул. Остужева, между домами № 3 и № 5а;

ул. Перевёрткина, 1/1, 10а;

ул. Урывского, 13;

ул. Фёдора Тютчева, 93/1, 99а;

ул. Электровозная, 6.

ул. Кронштадская, 1;

ул. Лихачёва, 21;

пер. Парашютистов, 6;

ул. Ростовская, 84;

ул. Чебышева, 11;

ул. Саврасова, 86, 40а;

ул. Баррикадная, 13,

ул. Туполева, 9−11, 38;

ул. Новосибирская, 53;

ул. Ростовская, 76;

ул. Рижская, 6а;

ул. Шидловского, 5;

ул. Иркутская, 13а;

ул. Циолковского, 125;

ул. Дубянского, 1;

ул. Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);

ул. Старых Большевиков, 102;

пер. Ольховый, 2в-2г;

ул. Димитрова, 90а;

ул. Ленинградская, 55а (со стороны ул. Циолковского);

ул. Героев Стратосферы, 16;

ул. Менделеева, 25;

ул. Ростовская, 58/1.

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