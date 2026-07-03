Где жителям Воронежа набрать воду во время отключения с 3 по 5 июля?

Для жителей левого берега Воронежа, которые останутся без воды в предстоящие выходные в связи с проведением масштабных работ на водоподъёмных станциях, будет осуществлён подвоз технической и питьевой воды. Списком адресов поделились в городском водоканале в пятницу, 3 июля.
Бочки с питьевой водой будут стоять рядом с социально-значимыми объектами, где особенно важно бесперебойное обеспечение ресурсом:
ул. Лесной Поселок, 1;
ул. Санаторий имени Горького, 1;
ул. Иркутская, 1а;
пр-кт Дачный, 148;
ул. Сосновая, 17;
ул. Остужева, 29;
ул. Ленинградская, 157;
ул. Минская, 43.
Подвоз технической воды будет организован по следующим адресам:
Ленинский проспект, 71а, 82, 106, 130, 146, 157, 187, 215;
ул. 25 Января, 40;
ул. Артамонова, 7, 34/9;
ул. Богдана Хмельницкого, 42;
ул. Комсомольская, 27а;
ул. Маршала Одинцова, 8, 25б/6;
ул. Минская, между домами № 63 и № 63б;
ул. Остужева, между домами № 3 и № 5а;
ул. Перевёрткина, 1/1, 10а;
ул. Урывского, 13;
ул. Фёдора Тютчева, 93/1, 99а;
ул. Электровозная, 6.
ул. Кронштадская, 1;
ул. Лихачёва, 21;
пер. Парашютистов, 6;
ул. Ростовская, 84;
ул. Чебышева, 11;
ул. Саврасова, 86, 40а;
ул. Баррикадная, 13,
ул. Туполева, 9−11, 38;
ул. Новосибирская, 53;
ул. Ростовская, 76;
ул. Рижская, 6а;
ул. Шидловского, 5;
ул. Иркутская, 13а;
ул. Циолковского, 125;
ул. Дубянского, 1;
ул. Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);
ул. Старых Большевиков, 102;
пер. Ольховый, 2в-2г;
ул. Димитрова, 90а;
ул. Ленинградская, 55а (со стороны ул. Циолковского);
ул. Героев Стратосферы, 16;
ул. Менделеева, 25;
ул. Ростовская, 58/1.