Тяжёлые пробки сковали все выезды из Нижнего Новгорода 3 июля

Наиболее тяжелая дорожная ситуация наблюдается в верхней части города — на Казанском шоссе и улице Родионова, где движение практически замерло в сторону Афонина. В сторону Бора и на Борском мосту водители также вынуждены простаивать в километровых автомобильных очередях. Аналогичные проблемы испытывают нижегородцы, выезжающие в направлении Балахны и в районе международного аэропорта имени Чкалова.