Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжёлые пробки сковали все выезды из Нижнего Новгорода 3 июля

В пятничный вечер заторы парализовали Казанское, Московское и Балахнинское направления. Ситуацию усугубили ДТП.

Масштабные дорожные заторы образовались на ключевых выездах из Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 3 июля. Ситуация видна на сервисе Яндекс. Карты. Сильнейшие пробки зафиксированы почти на всех популярных направлениях, по которым горожане массово отправляются на выходные за город.

Наиболее тяжелая дорожная ситуация наблюдается в верхней части города — на Казанском шоссе и улице Родионова, где движение практически замерло в сторону Афонина. В сторону Бора и на Борском мосту водители также вынуждены простаивать в километровых автомобильных очередях. Аналогичные проблемы испытывают нижегородцы, выезжающие в направлении Балахны и в районе международного аэропорта имени Чкалова.

На выезде в сторону Москвы ситуацию усугубили несколько дорожно-транспортных происшествий, из-за чего Московское шоссе также встало. На общем фоне относительно стабильным и более-менее свободным остается лишь движение транспорта в направлении Новинок по Арзамасской трассе.

Ранее сообщалось, что западный обход Арзамаса открыли по временной схеме движения.