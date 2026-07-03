Тяжёлые пробки сковали все выезды из Нижнего Новгорода 3 июля

Масштабные дорожные заторы образовались на ключевых выездах из Нижнего Новгорода вечером в пятницу, 3 июля. Ситуация видна на сервисе Яндекс. Карты. Сильнейшие пробки зафиксированы почти на всех популярных направлениях, по которым горожане массово отправляются на выходные за город.
Наиболее тяжелая дорожная ситуация наблюдается в верхней части города — на Казанском шоссе и улице Родионова, где движение практически замерло в сторону Афонина. В сторону Бора и на Борском мосту водители также вынуждены простаивать в километровых автомобильных очередях. Аналогичные проблемы испытывают нижегородцы, выезжающие в направлении Балахны и в районе международного аэропорта имени Чкалова.
На выезде в сторону Москвы ситуацию усугубили несколько дорожно-транспортных происшествий, из-за чего Московское шоссе также встало. На общем фоне относительно стабильным и более-менее свободным остается лишь движение транспорта в направлении Новинок по Арзамасской трассе.
Ранее сообщалось, что западный обход Арзамаса открыли по временной схеме движения.