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При ударе по рынку в Токмаке Запорожской области погибли пять человек

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Пять человек погибли, еще 18 получили ранения в результате удара по городскому рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверых наиболее тяжело раненых уже доставили в областную больницу Мелитополя для оказания специализированной медицинской помощи. Балицкий отметил, что при необходимости к работе привлекут специалистов Федерального центра медицины катастроф.

В регионе развернули дополнительные операционные и штаб по оказанию медицинской и психологической помощи. Балицкий также сообщил, что в Токмаке продолжают работу оперативные службы. Специалисты обследуют территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов, проводят обход жилых домов.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

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