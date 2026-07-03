При ударе по рынку в Токмаке Запорожской области погибли пять человек

Пять человек погибли, еще 18 получили ранения в результате удара по городскому рынку в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.
По словам губернатора, у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы различной степени тяжести. Четверых наиболее тяжело раненых уже доставили в областную больницу Мелитополя для оказания специализированной медицинской помощи. Балицкий отметил, что при необходимости к работе привлекут специалистов Федерального центра медицины катастроф.
В регионе развернули дополнительные операционные и штаб по оказанию медицинской и психологической помощи. Балицкий также сообщил, что в Токмаке продолжают работу оперативные службы. Специалисты обследуют территорию на наличие неразорвавшихся боеприпасов, проводят обход жилых домов.
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