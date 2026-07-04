Инспекторы ДПС нашли потерявшегося ребёнка в Челябинске

В челябинском посёлке Шагол инспекторы ДПС нашли потерявшегося ребёнка и вернули матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
К патрульному экипажу ДПС подъехала взволнованная женщина. Она сообщила, что её сын-дошкольник ушёл в магазин в соседнем доме и не вернулся. У мальчика хроническое заболевание, поэтому дорога была каждая минута.
Инспекторы уточнили приметы и немедленно приступили к поискам. Обследуя улицы, они обнаружили ребёнка — мальчик был жив и здоров, обрадовался встрече с мамой. Женщина поблагодарила полицейских за чуткость и профессионализм и передала слова признательности по телефону доверия ГУ МВД.