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Инспекторы ДПС нашли потерявшегося ребёнка в Челябинске

Дошкольник потерялся в Шаголе, инспекторы ДПС нашли его за минуты.

Источник: Аргументы и факты

В челябинском посёлке Шагол инспекторы ДПС нашли потерявшегося ребёнка и вернули матери. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

К патрульному экипажу ДПС подъехала взволнованная женщина. Она сообщила, что её сын-дошкольник ушёл в магазин в соседнем доме и не вернулся. У мальчика хроническое заболевание, поэтому дорога была каждая минута.

Инспекторы уточнили приметы и немедленно приступили к поискам. Обследуя улицы, они обнаружили ребёнка — мальчик был жив и здоров, обрадовался встрече с мамой. Женщина поблагодарила полицейских за чуткость и профессионализм и передала слова признательности по телефону доверия ГУ МВД.