В Волгоградской области пройдут курсы по повышению производительности труда

Предприятия Волгоградской области приглашают на бесплатное обучение по программе «Лидеры производительности». Мероприятие реализуется при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Программа рассчитана на подготовку управленческих кадров с целью сохранения и наращивания потенциала роста производительности труда на предприятиях. В 2026 году обучение организовано по двум направлениям. Набор на первое — для руководителей высшего звена — уже завершен. В настоящее время открыта запись на второе направление, предназначенное для руководителей структурных подразделений и ключевых специалистов. Ближайшие занятия стартуют 14 июля и 1 сентября. Обучение проходит в онлайн-формате и длится один месяц.
Участники освоят практические навыки оценки потенциала роста производительности труда на уровне подразделения, научатся выявлять и устранять несовершенства в процессах, обосновывать внедрение цифровых решений и оценивать потребности клиентов. Кроме того, программа включает модули, посвященные современным методам привлечения и удержания персонала. Подать заявку на участие можно на официальной платформе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.