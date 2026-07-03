В Волгоградской области пройдут курсы по повышению производительности труда

Программа рассчитана на подготовку управленческих кадров с целью сохранения и наращивания потенциала роста производительности труда на предприятиях. В 2026 году обучение организовано по двум направлениям. Набор на первое — для руководителей высшего звена — уже завершен. В настоящее время открыта запись на второе направление, предназначенное для руководителей структурных подразделений и ключевых специалистов. Ближайшие занятия стартуют 14 июля и 1 сентября. Обучение проходит в онлайн-формате и длится один месяц.