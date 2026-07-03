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На реке Чир в Ростовской области погиб 16-летний подросток, есть пострадавший

Отдых на реке завершился трагедией в станице Каргинской.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 июля, в Ростовской области на водоеме погиб 16-летний подросток, еще один молодой человек 18 лет попал в больницу. Сейчас он проходит обследование. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации экстренной службы, инцидент произошел в станице Каргинской Боковского района. Предварительно, молодые люди купались на реке Чир в необорудованном для отдыха месте. Спустя некоторое время одного из них очевидец обнаружил на берегу без сознания. Позже тело второго юноши извлекли из воды спасатели.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее на водоеме в Красносулинском районе погиб 15-летний подросток, а в реке Большой Несветай в Родионово-Несветайском районе утонул 30-летний мужчина. В Шолоховском районе в пруду утонул 63-летний рыбак.

Спасатели напоминают: не купайтесь в необорудованных местах и не оставляйте детей у воды без присмотра. Даже спокойный водоем может представлять смертельную опасность.

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