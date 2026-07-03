Куда пойти на День молодежи 5 июля 2026 в Камышине: программа

На День молодежи в Камышине 5 июля 2026 пройдет фестиваль «Время первых» с тематическими площадками и мастер-классами. Молодежь будет запускать в небо воздушные змеи, рисовать на пленэре, петь и танцевать. В 17.00 для тех, у кого нет змея, в парке проведут мастер-класс по его созданию. Запись будет на месте для первых 20 желающих.