В Гурьевске будут судить женщину, открывшую люк в самолете, который готовился к вылету из Калининграда в Петербург

Гурьевский суд рассмотрит уголовное дело 43-летней жительницы Санкт-Петербурга, открывшей аварийный люк в самолете в аэропорту «Храброво». Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Инцидент произошел 20 мая в лайнере, который готовился к вылету из Калининграда в Санкт-Петербург.
Отмечается, что пассажирка была пьяна и после посадки в самолет потянула на себя ручку находящегося рядом с ее креслом аварийного люка. Люк и отворился.
После этого женщину сняли с рейса, а двое других пассажиров из-за страха за свою жизнь отказались от полета.
Интересно, что самолет после дополнительной проверки все же вылетел в Питер с задержкой. Полет прошел штатно.
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