В Соликамске построили новую детскую поликлинику

Строительство детской поликлиники завершилось в Соликамске, сообщает правительство Пермского края.
В Управлении капитального строительства (УКС) региона рассказали, что уже получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Теперь предстоит пройти процедуру лицензирования. После этого поликлиника начнёт принимать первых пациентов.
Здание построили с учётом всех новых требований к медицинским учреждениям.
«При разработке проекта учли различные нюансы. В частности, в отделке кабинетов использовали специальные панели, которые более долговечны и устойчивы к повреждениям и царапинам», — рассказали в УКС Прикамья.
Новая трёхэтажная поликлиника находится на улице Юбилейной в Соликамске. Она рассчитана на 200 посещений в смену. В здании готовы педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные и процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Во всех уже установлено современное оборудование и мебель.
Благоустроили и прилегающую территорию. Здесь есть дорожки, газоны, скамейки для отдыха детей и взрослых, урны и навигация, а также детский игровой комплекс. Созданы безопасные подъездные пути.
«Пусть наши дети болеют как можно реже, а если это всё же случится — новые стены поликлиники и современное оборудование помогут маленьким пациентам выздоравливать быстрее», — рассказал в своих соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Здание поликлиники в Соликамске построили по Адресной инвестиционной программе Пермского края и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
Кстати, по словам Дмитрия Махонина, в этом году также завершится строительство поликлиники фтизиопульмонологического центра в Перми. В 2027 году планируется достроить лечебный корпус в Октябрьском округе.