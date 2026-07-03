В Соликамске построили новую детскую поликлинику

Новая трёхэтажная поликлиника находится на улице Юбилейной в Соликамске. Она рассчитана на 200 посещений в смену. В здании готовы педиатрические кабинеты, отделения диагностики, физиотерапии, прививочные и процедурные блоки, а также кабинеты узких специалистов. Во всех уже установлено современное оборудование и мебель.