«Калининградгазификация» планирует приобрести пять автомобилей

Автомобили должны быть изготовлены не ранее 2025 года. Мощность двигателя — не менее 90 лошадиных сил, объём — не менее 1 580 и не более 1 800 куб.см. Тип двигателя — бензиновый, экологический класс не ниже Евро 5, коробка передач — механическая, пятиступенчатая. Комплектация: электроусилитель рулевого управления, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками и др. Товар необходимо поставить на склад по адресу: ул. Сибирякова, 17. Срок поставки — не более 60 рабочих дней с даты заключения договора.