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«Калининградгазификация» планирует приобрести пять автомобилей

На эти цели выделено более 7 млн рублей.

АО «Калининградгазификация» ищет подрядчика для поставки пяти автомобилей. На эти цели выделено более 7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимали до 3 июля. Итоги аукциона планируют подвести 10 июля. Максимальная стоимость поставки — 7 053 833 рубля, цена за единицу — 1 410 766 рублей. Источник финансирования — собственные средства.

Автомобили должны быть изготовлены не ранее 2025 года. Мощность двигателя — не менее 90 лошадиных сил, объём — не менее 1 580 и не более 1 800 куб.см. Тип двигателя — бензиновый, экологический класс не ниже Евро 5, коробка передач — механическая, пятиступенчатая. Комплектация: электроусилитель рулевого управления, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, аудиосистема с четырьмя динамиками и др. Товар необходимо поставить на склад по адресу: ул. Сибирякова, 17. Срок поставки — не более 60 рабочих дней с даты заключения договора.

В январе 2026 года АО «Калининградгазификация» выделило 10,8 млн рублей на аренду 10 транспортных средств без экипажа.

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