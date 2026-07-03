В Орловской области запустили сайт с картой наличия бензина и очередей на АЗС

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что особый порядок продажи бензина вводят в Орловской области с 4 по 25 июля. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. С полуночи субботы, 4 июля, АЗС в регионе будут работать круглосуточно.