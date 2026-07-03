В Орловской области запустили сайт с картой наличия бензина и очередей на АЗС

Создан специальный сайт, на котором в онлайн-формате на карте отображается наличие топлива и очередей на каждой из 57 автозаправочных станций «Роснефти» и «Газпрома» в Орловской области. Об этом вечером 3 июля объявил глава региона Андрей Клычков в своем канале в мессенджере «Макс».
По информации губернатора, сегодня сайт работает в тестовом режиме, но завтра, 4 июля, с 8:00 на площадке будет доступна актуальная информация, которая будет обновляться на регулярной основе.
«Уверен, это позволит переломить ситуацию с очередями на заправках и остановить незаконную деятельность спекулянтов. Только от нас самих, от нашего взаимного уважения зависит продолжительность временного режима продажи бензина», — заявил господин Клычков.
«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что особый порядок продажи бензина вводят в Орловской области с 4 по 25 июля. Речь идет о заправке транспортных средств в определенные дни в зависимости от их государственных регистрационных номеров. С полуночи субботы, 4 июля, АЗС в регионе будут работать круглосуточно.
Ранее также стало известно, что с 4 июля на каждой автозаправочной станции в Орловской области будут дежурить сотрудники полиции, чтобы не допустить «нарушений со стороны недобросовестных автовладельцев».