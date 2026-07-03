Представители 44 регионов подготовят проекты в сфере финбезопасности

«Настоящую гордость вызывает то, что среди нашей молодежи есть такие энтузиасты — творческие, неравнодушные люди, искренние романтики, которые променяли домашний комфорт на сибирскую тайгу ради общего дела. Сегодня здесь открывается новый сезон работы, а вместе с ним — новые масштабные задачи и перспективные проекты. Мне бы хотелось, чтобы вы нашли друзей и единомышленников, наладили прочные контакты, которые будут полезны в профессиональном будущем. Многие креативные идеи, которые родятся здесь, на “Бирюсе”, наверняка будут востребованы и найдут свое воплощение в проектах, возможно, и в финансовой разведке», — отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.