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Представители 44 регионов подготовят проекты в сфере финбезопасности

На смене «ФинЗОЖ» в Красноярском крае для них проведут лекции и мастер-классы от ведущих экспертов.

Смена «ФинЗОЖ» стартовала на всероссийском форуме «Территория инициативной молодежи “Бирюса”» в Красноярском крае. В этом году она объединила 370 молодых людей из 44 регионов, сообщили в Федеральной службе по финансовому мониторингу.

«Настоящую гордость вызывает то, что среди нашей молодежи есть такие энтузиасты — творческие, неравнодушные люди, искренние романтики, которые променяли домашний комфорт на сибирскую тайгу ради общего дела. Сегодня здесь открывается новый сезон работы, а вместе с ним — новые масштабные задачи и перспективные проекты. Мне бы хотелось, чтобы вы нашли друзей и единомышленников, наладили прочные контакты, которые будут полезны в профессиональном будущем. Многие креативные идеи, которые родятся здесь, на “Бирюсе”, наверняка будут востребованы и найдут свое воплощение в проектах, возможно, и в финансовой разведке», — отметил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Смена «ФинЗОЖ» продлится до 6 июля. Молодых людей ждут лекции и мастер-классы от ведущих профильных экспертов. Также участники смены будут работать над своими проектами и защищать их. Они получат возможность представить инициативы на конкурсе «Росмолодежь. Гранты». По его итогам авторы лучших проектов получат до 1 млн рублей на реализацию. Также участники смены будут готовиться к финальному этапу VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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