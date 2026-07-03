Калининградские нейрохирурги спасли мужчину с метастазом в головном мозге. Вмешательство выполнили при помощи интраоперационной навигации. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минздрава.
В городскую клиническую больницу поступил 51-летний мужчина с подозрением на инсульт. Во время обследования специалисты обнаружили другую причину тяжёлого состояния — метастаз рака лёгкого в головном мозге.
Компьютерная томография и МРТ показали: опухоль диаметром около 3−4 сантиметров располагалась в правой теменной доле, под корой мозга. Из-за выраженного перифокального отёка она сдавливала окружающие ткани, что вызывало сильные головные боли и выраженную общемозговую симптоматику, — рассказали в Минздраве.
Врачи приняли решение о срочной операции. Вмешательство выполнили с применением интраоперационной навигации. Эта технология позволяет хирургу максимально точно определять расположение патологического очага и удалять его. Во время операции врачи полностью удалили метастаз.
«Если бы операция не была выполнена своевременно, опухоль продолжила бы увеличиваться. Это привело бы к нарастанию отёка головного мозга, ухудшению состояния пациента, угнетению сознания и создало бы непосредственную угрозу его жизни», — отметил заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Антон Волков.