Калининградские нейрохирурги спасли мужчину с метастазом в головном мозге

«Если бы операция не была выполнена своевременно, опухоль продолжила бы увеличиваться. Это привело бы к нарастанию отёка головного мозга, ухудшению состояния пациента, угнетению сознания и создало бы непосредственную угрозу его жизни», — отметил заведующий отделением нейрохирургии ЦГКБ Антон Волков.