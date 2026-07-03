Молодой исследователь из КБР разработал VR-стартап для борьбы с тревогой

«В КБГУ представили VR-стартап для консультирования и терапии людей с негативными эмоциональными состояниями — тревогой и паникой. Решение направлено на проработку переживаний и достижение ресурсного состояния с помощью виртуальной среды. В основе модели лежат разработанные релаксационные сценарии, которые можно просмотреть с помощью VR-очков и телефона. Пользователя ждут три этапа: природное погружение, мышечная релаксация и обучение технике заземления, которая помогает переключиться с негативных эмоций на текущий момент», — рассказали в вузе.