Юные участники «Школы бизнеса» Упоровского округа провели день в Тюмени

Отметим, «Школа бизнеса» — это проект для старшеклассников, который помогает погрузиться в мир предпринимательства. Экскурсия началась с визита на аккумуляторный завод «Алькор». Школьники изучили этапы изготовления аккумуляторов и увидели реальный производственный процесс. Следующим пунктом маршрута стала обзорная экскурсия по Тюмени. Гид показал ребятам знаковые места города и рассказал о его истории.