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Юные участники «Школы бизнеса» Упоровского округа провели день в Тюмени

Ребята увидели, как устроена работа крупного предприятия, познакомились с историей города и побывали в центре деревянного зодчества.

Юные участники «Школы бизнеса» Упоровского округа Тюменской области 1 июля побывали на экскурсии в региональной столице, сообщили в администрации муниципалитета. Поездку организовали при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Отметим, «Школа бизнеса» — это проект для старшеклассников, который помогает погрузиться в мир предпринимательства. Экскурсия началась с визита на аккумуляторный завод «Алькор». Школьники изучили этапы изготовления аккумуляторов и увидели реальный производственный процесс. Следующим пунктом маршрута стала обзорная экскурсия по Тюмени. Гид показал ребятам знаковые места города и рассказал о его истории.

Завершилась программа визитом в центр деревянного зодчества. Там участники «Школы бизнеса» посетили мастер‑класс, на котором освоили приемы работы с деревом и по‑новому оценили ценность ручного труда, ведь такие направления становятся точками роста локальной экономики и новыми нишами для малого бизнеса.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.