В Санкт-Петербурге обновили более 7 км Парашютной улицы

Отметим, что в настоящее время проводится ремонт участков Богатырского проспекта протяженностью около 2,5 км от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. Общая площадь обновленного покрытия на проезжей части и тротуарах составит более 100 тыс. кв. м.