В Санкт-Петербурге обновили более 7 км Парашютной улицы

Свыше 7 км дорожного покрытия заменили на Парашютной улице в Санкт-Петербурге при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты заменили асфальт на участке от Долгоозерной улицы до Кольцевой автодороги. Там также переставили бортовые камни, провели локальный ремонт тротуаров, нанесли новую разметку термопластичными материалами, а также установили пешеходные ограждения. Всего на магистрали обновили более 200 тыс. кв. м покрытия.
Отметим, что в настоящее время проводится ремонт участков Богатырского проспекта протяженностью около 2,5 км от Стародеревенской улицы до Байконурской улицы и от Туристской улицы до Шуваловского проспекта. Общая площадь обновленного покрытия на проезжей части и тротуарах составит более 100 тыс. кв. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.