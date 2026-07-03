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В Москве на выходных ожидаются дожди и грозы

Синоптик Голубев: на выходных в Москве ожидаются дожди и грозы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в столице четвертого и пятого июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

«На выходных погода действительно изменится, и после жарких дней в Москву, а также в Подмосковье придет атмосферный фронт с дождями и грозами, а температура будет чуть ниже нормы, где-то на три градуса», — пояснил синоптик.

Он отметил, что грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.

«Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от плюс 20 до плюс 23, а ночью от плюс 14 до плюс 17 градусов», — уточнил специалист.

Голубев напомнил, что гроза днем будет проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью — только до 5 июля.