В Москве на выходных ожидаются дожди и грозы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Дожди и грозы с понижением температуры на 3 градуса ожидаются в столице четвертого и пятого июля, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.
«На выходных погода действительно изменится, и после жарких дней в Москву, а также в Подмосковье придет атмосферный фронт с дождями и грозами, а температура будет чуть ниже нормы, где-то на три градуса», — пояснил синоптик.
Он отметил, что грозы ожидаются местами и в Москве, и по области, но не повсеместно.
«Ночью, как и днем тоже в отдельных районах гроза. Днем на выходных, несмотря на облачность ожидается от плюс 20 до плюс 23, а ночью от плюс 14 до плюс 17 градусов», — уточнил специалист.
Голубев напомнил, что гроза днем будет проходить в столице с 3 июля до 7 июля, а ночью — только до 5 июля.