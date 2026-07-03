В поселке Белоярском в Свердловской области обновили медицинский корпус

Медицинский корпус 1980 года постройки обновили в поселке Белоярском Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики региона. Модернизация учреждений здравоохранения на Среднем Урале ведется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В ходе капитального ремонта провели перепланировку по современным стандартам, заменили инженерные сети и кровлю, обновили фасад и интерьеры. В корпусе установили систему сигнализации, аварийный генератор и оборудовали доступную среду для маломобильных пациентов. Кроме того, все подразделения оснастили необходимым оборудованием и эргономичной мебелью.
Особое внимание специалисты уделили дизайну: в лаборатории и педиатрическом отделении появилась художественная роспись стен, а лестничные пролеты оформлены в память о 150-летней истории больницы. Новым символом стал кот — имя для него сейчас выбирают жители района. Кроме того, медицинские работники получили униформу в новой цветовой гамме.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.