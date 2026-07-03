148 отличников, из которых пять двухсотбалльников, закончили в этом году школы Нижегородского района

«Искренне поздравляю всех отличников с заслуженными наградами. За вашими победами стоят любовь и труд ваших семей, мастерство наставников. Уверен, вы и дальше будете добиваться самых амбициозных целей, прославляя родной район и весь Нижний Новгород. Спасибо родителям и педагогам за таких талантливых ребят». «Пару десятков лет назад я сам получил аттестат с отличием. И, глядя на ребят, понимаю, что они чувствуют. Очень приятно, что в этот день много говорили об их успехах, благодарили педагогов и родителей. Всем нужно сказать огромное спасибо! Наши медалисты — гордость Нижегородского района, Нижнего Новгорода и всей Нижегородской области. Самое главное — не потерять то, что они приобрели за годы обучения, оправдать оказанное доверие. Все наши отличники — огромные молодцы. Пусть выпускной день станет для ребят новой точкой отсчета. Теперь перед ними открывается новая взрослая жизнь», — сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия»), руководитель аппарата парламента Максим Ребров.