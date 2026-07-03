148 отличников, из которых пять двухсотбалльников, закончили в этом году школы Нижегородского района

Торжественная церемония чествования выпускников (0+), показавших лучшие результаты в учебе, состоялась в школе № 22 Нижегородского района Нижнего Новгорода. Поздравить отличников пришли глава администрации Нижегородского района Алексей Рыболовлев, депутат Государственной Думы Юрий Станкевич, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата парламента Максим Ребров, а также депутаты городской Думы Ольга Балакина и Светлана Досаева.
Алексей Рыболовлев, обращаясь к собравшимся, отметил значительный рост высоких результатов в районе.
«Всего в этом году в Нижегородском районе 802 выпускника, из которых 148 — отличники. По сравнению с прошлым годом это на 25 человек больше. В два раза увеличилось число стобалльников — с 16 до 32. В этом году у нас пять выпускников заработали 200 баллов на итоговых экзаменах: трое представляют лицей № 40, по одному ученику — от школы № 22 и № 33. Такие цифры — лучшее подтверждение высокого уровня нижегородского образования и огромной работы администрации, учеников и педагогов», — сказал глава района, поздравив выпускников с успехами в учебе.
Теплые слова напутствия прозвучали от депутата Государственной Думы Юрия Станкевича. Он поблагодарил родителей и учителей за терпение и поддержку, а выпускникам пожелал дальнейших успехов:
«Искренне поздравляю всех отличников с заслуженными наградами. За вашими победами стоят любовь и труд ваших семей, мастерство наставников. Уверен, вы и дальше будете добиваться самых амбициозных целей, прославляя родной район и весь Нижний Новгород. Спасибо родителям и педагогам за таких талантливых ребят». «Пару десятков лет назад я сам получил аттестат с отличием. И, глядя на ребят, понимаю, что они чувствуют. Очень приятно, что в этот день много говорили об их успехах, благодарили педагогов и родителей. Всем нужно сказать огромное спасибо! Наши медалисты — гордость Нижегородского района, Нижнего Новгорода и всей Нижегородской области. Самое главное — не потерять то, что они приобрели за годы обучения, оправдать оказанное доверие. Все наши отличники — огромные молодцы. Пусть выпускной день станет для ребят новой точкой отсчета. Теперь перед ними открывается новая взрослая жизнь», — сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия»), руководитель аппарата парламента Максим Ребров.
На церемонии отметили не только учеников, но и директоров школ, а также выразили особую благодарность учителям за их профессионализм, вдохновение и вклад в блестящие результаты ребят.
«Дорогие медалисты, поздравляю с победой! Медаль — достойная оценка вашего таланта, старания и трудолюбия, усилий ваших учителей и родителей, шедших с вами рука об руку все школьные годы. Вы с честью покорили первую жизненную вершину, и этот успех открывает перед вами широкие возможности. Смело идите вперед к новым достижениями, и пусть любовь к Родине и к своей семье станет опорой на этом пути!» — пожелала депутат городской Думы Ольга Балакина.
Депутат городской Думы Нижнего Новгорода Светлана Досаева также присоединилась к поздравлениям.
«С огромный радостью поздравила наших медалистов, отличников учебы. Ребята проделали огромную работу на протяжении школьных лет. Самое главное — блеск в их глазах и огромные амбиции. Уверена, что их ждет большое будущее! Следующий шаг — получение высшего образования и что-то мне подсказывает, что и там их ждет успех», — отметила Досаева.
Всем отличникам были вручены памятные подарки. А в завершение праздника в качестве подарка от всех школьников района прозвучала песня «Куда уходит детство» в исполнении Варвары Комплектовой, ученицы Нижегородской православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.