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18-летний калининградец пробил голову булавой мужчине возле «наливайки» на ул. Куйбышева

Агрессор арестован и пробудет под стражей до 1 сентября.

В Калининграде на улице Куйбышева 18-летний парень напал на мужчину и серьезно травмировал его. Молодого человека арестовали до 1 сентября, сообщает областной суд.

Инцидент произошел ночью 1 июля у так называемого маркет-бара. У парня возник конфликт с незнакомцем. Он стукнул ему по голове предметом, похожим на булаву. Итог — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости.

Мотивы преступления не называют.

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