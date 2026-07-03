18-летний калининградец пробил голову булавой мужчине возле «наливайки» на ул. Куйбышева

В Калининграде на улице Куйбышева 18-летний парень напал на мужчину и серьезно травмировал его. Молодого человека арестовали до 1 сентября, сообщает областной суд.
Инцидент произошел ночью 1 июля у так называемого маркет-бара. У парня возник конфликт с незнакомцем. Он стукнул ему по голове предметом, похожим на булаву. Итог — черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом лобной кости.
Мотивы преступления не называют.
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