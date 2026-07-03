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Стали известны адреса подвоза воды воронежцам

Набрать воды можно по нескольким десяткам адресов в двух районах.

Источник: Комсомольская правда

«РВК-Воронеж» опубликовал адреса, где можно будет набрать воды на время масштабного отключения ресурса, связанного с переключением ВПС.

Вот, где можно найти цистерны с водой для нужд социальных объектов:

— улица Лесной Поселок, 1;

— улица Санаторий имени Горького, 1;

— улица Иркутская, 1а;

— Дачный проспект, 148;

— улица Сосновая, 17;

— улица Остужева, 29;

— улица Ленинградская, 157;

— улица Минская, 43.

Техническую воду можно набрать по адресам:

— Ленинский проспект, 130, 146, 157, 187, 215;

— улица 25 Января, 40;

— улица Артамонова, 7, 34/9;

— улица Богдана Хмельницкого, 42;

— улица Комсомольская, 27а;

— улица Маршала Одинцова, 8, 25б/6;

— улица Минская, между домами 63 и 63б;

— улица Остужева, между домами 3 и 5а;

— улица Переверткина, 1/1, 10а;

— улица Урывского, 13;

— улица Федора Тютчева, 93/1, 99а;

— улица Электровозная, 6;

— улица Кронштадская, 1, улица Лихачева, 21;

— Ленинский проспект, 71а, переулок Парашютистов, 6;

— улица Ростовская, 84, улица Чебышева, 11;

— улица Саврасова, 86, улица Саврасова, 40а;

— улица Баррикадная, 13, улица Туполева, 9−11;

— улица Новосибирская, 53, улица Ростовская, 76;

— улица Рижская, 6а;

— улица Шидловского, 5;

— улица Туполева, 38;

— улица Иркутская, 13а;

— улица Циолковского, 125;

— улица Дубянского, 1;

— улица Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);

— улица Старых Большевиков, 102;

— Ленинский проспект, 82, 106;

— переулок Ольховый, 2в-2г;

— улица Димитрова, 90а;

— улица Ленинградская, 55а (со стороны улицы Циолковского);

— улица Героев Стратосферы, 16;

— улица Менделеева, 25;

— улица Ростовская, 58/1.

Напомним, воду отключат больше чем на сутки уже сегодня вечером.