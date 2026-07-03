Стали известны адреса подвоза воды воронежцам

«РВК-Воронеж» опубликовал адреса, где можно будет набрать воды на время масштабного отключения ресурса, связанного с переключением ВПС.
Вот, где можно найти цистерны с водой для нужд социальных объектов:
— улица Лесной Поселок, 1;
— улица Санаторий имени Горького, 1;
— улица Иркутская, 1а;
— Дачный проспект, 148;
— улица Сосновая, 17;
— улица Остужева, 29;
— улица Ленинградская, 157;
— улица Минская, 43.
Техническую воду можно набрать по адресам:
— Ленинский проспект, 130, 146, 157, 187, 215;
— улица 25 Января, 40;
— улица Артамонова, 7, 34/9;
— улица Богдана Хмельницкого, 42;
— улица Комсомольская, 27а;
— улица Маршала Одинцова, 8, 25б/6;
— улица Минская, между домами 63 и 63б;
— улица Остужева, между домами 3 и 5а;
— улица Переверткина, 1/1, 10а;
— улица Урывского, 13;
— улица Федора Тютчева, 93/1, 99а;
— улица Электровозная, 6;
— улица Кронштадская, 1, улица Лихачева, 21;
— Ленинский проспект, 71а, переулок Парашютистов, 6;
— улица Ростовская, 84, улица Чебышева, 11;
— улица Саврасова, 86, улица Саврасова, 40а;
— улица Баррикадная, 13, улица Туполева, 9−11;
— улица Новосибирская, 53, улица Ростовская, 76;
— улица Рижская, 6а;
— улица Шидловского, 5;
— улица Туполева, 38;
— улица Иркутская, 13а;
— улица Циолковского, 125;
— улица Дубянского, 1;
— улица Ильича, 59 (у магазина «Магнит»);
— улица Старых Большевиков, 102;
— Ленинский проспект, 82, 106;
— переулок Ольховый, 2в-2г;
— улица Димитрова, 90а;
— улица Ленинградская, 55а (со стороны улицы Циолковского);
— улица Героев Стратосферы, 16;
— улица Менделеева, 25;
— улица Ростовская, 58/1.
Напомним, воду отключат больше чем на сутки уже сегодня вечером.