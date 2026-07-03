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В Гидрометцентре рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара

Аномальная жара на выходных ожидается в Воронежской области, Тыве и Хакасии.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аномальная жара прогнозируется на выходных в Воронежской области, Тыве, Красноярском крае и Хакасии, сообщил РИА Новости синоптик из Гидрометцентра России.

«С четвертого по пятое июля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края пройдет сильная жара с максимальной температурой в плюс 35 градусов, а в Тыве ожидается температура от плюс 35 градусов и выше», — рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, в субботу температура выше плюс 35 градусов ожидается в Хакасии, а до плюс 35 — в Воронежской области.