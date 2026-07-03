Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стань учителем нового поколения: что предлагают педвузы абитуриентам 2026

Передовые технологии, карьерные перспективы и современные пространства, где кипит студенческая жизнь, а главное — сильные программы обучения и гарантированная поддержка государства.

Передовые технологии, карьерные перспективы и современные пространства, где кипит студенческая жизнь, а главное — сильные программы обучения и гарантированная поддержка государства. Именно так сегодня выглядит педагогические вузы страны, которые ждут абитуриентов в ходе приемной кампании — подать документы на бюджетные места можно до 25 июля.

Масштабная трансформация высшего и среднего профессионального образования в нашей стране реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». С каждым годом учиться на педагога становится престижнее и интереснее: вузы открывают набор на уникальные специальности будущего, предлагают целевое обучение с последующим трудоустройством и внедряют сквозные траектории образования «колледж — вуз — аспирантура». А для тех, кто готов работать в малых городах и селах, действует программа «Земский учитель» с финансовой поддержкой педагогов.

Смотрите в нашей подборке, какие возможности предлагают педагогические вузы Минпросвещения России. А выбрать свой вуз или колледж можно на будьучителем.рф.