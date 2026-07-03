Стань учителем нового поколения: что предлагают педвузы абитуриентам 2026

Масштабная трансформация высшего и среднего профессионального образования в нашей стране реализуется по национальному проекту «Молодежь и дети». С каждым годом учиться на педагога становится престижнее и интереснее: вузы открывают набор на уникальные специальности будущего, предлагают целевое обучение с последующим трудоустройством и внедряют сквозные траектории образования «колледж — вуз — аспирантура». А для тех, кто готов работать в малых городах и селах, действует программа «Земский учитель» с финансовой поддержкой педагогов.