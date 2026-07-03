В Ленобласти пройдет этно-гастрономический фестиваль «Ильин день»

Главным событием станет вепсская братчина. Это традиционный обрядовый праздник и совместная трапеза у вепсов (малочисленного финно-угорского народа на Северо-Западе России), символизирующая единство рода и взаимовыручку. Для нее на фестивале накроют большой общий стол на 300 человек, где шеф-повара представят блюда по старинным рецептам. Помимо гастрономии гостей ждут живая музыка, ремесленные мастерские. Изюминкой фестиваля станет томленое молоко с черемухой, которое планируют включить в Гастрономическую книгу рекордов России. Вход на праздник будет свободным.