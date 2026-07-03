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В Ленобласти пройдет этно-гастрономический фестиваль «Ильин день»

Главным событием станет легендарная вепсская братчина.

Этно-гастрономический фестиваль «Ильин день» впервые пройдет в деревне Миницкой Ленинградской области 2 августа. Мероприятие организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в комитете по печати региона.

Главным событием станет вепсская братчина. Это традиционный обрядовый праздник и совместная трапеза у вепсов (малочисленного финно-угорского народа на Северо-Западе России), символизирующая единство рода и взаимовыручку. Для нее на фестивале накроют большой общий стол на 300 человек, где шеф-повара представят блюда по старинным рецептам. Помимо гастрономии гостей ждут живая музыка, ремесленные мастерские. Изюминкой фестиваля станет томленое молоко с черемухой, которое планируют включить в Гастрономическую книгу рекордов России. Вход на праздник будет свободным.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.