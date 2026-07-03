В Волгоградской области рассказали о ситуации с топливом на АЗС

Обстановка на заправках Волгоградской области выравнивается: ажиотажный спрос на бензин и дизель ослабевает, а топливо на АЗС поступает в штатном режиме.
Как сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, обстановку на топливном рынке ежедневно отслеживают совместно с оперативным штабом и региональным УФАС. Горючего в области хватает — резервы сформированы, а поставки на заправочные станции идут без сбоев.
В ведомстве подчеркнули, что за последние дни ни одного нового ограничения на отпуск бензина или дизеля в регионе не появилось. Спрос вернулся к привычным значениям — автомобилисты больше не запасаются топливом впрок.
Выравниванием ситуации на рынке занимаются федеральные власти в связке с нефтяными компаниями, уточнили в комитете.
Ранее сообщалось о введении лимита отпуска бензина до 20 литров на АЗС «Лукойла» в Волгограде.