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В Волгоградской области рассказали о ситуации с топливом на АЗС

В Волгоградской области спрос на топливо стабилизировался, ажиотаж на заправках спадает, новых ограничений не вводилось.

Обстановка на заправках Волгоградской области выравнивается: ажиотажный спрос на бензин и дизель ослабевает, а топливо на АЗС поступает в штатном режиме.

Как сообщили в комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, обстановку на топливном рынке ежедневно отслеживают совместно с оперативным штабом и региональным УФАС. Горючего в области хватает — резервы сформированы, а поставки на заправочные станции идут без сбоев.

В ведомстве подчеркнули, что за последние дни ни одного нового ограничения на отпуск бензина или дизеля в регионе не появилось. Спрос вернулся к привычным значениям — автомобилисты больше не запасаются топливом впрок.

Выравниванием ситуации на рынке занимаются федеральные власти в связке с нефтяными компаниями, уточнили в комитете.

Ранее сообщалось о введении лимита отпуска бензина до 20 литров на АЗС «Лукойла» в Волгограде.

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