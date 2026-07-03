Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком России 17 июля

Жители Нижнего Новгорода получат возможность сфотографироваться с главным трофеем Суперкубка России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Матч между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится на стадионе на Стрелке 18 июля.
Трофей прибудет в регион в сопровождении легенд отечественного спорта Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Ари. До визита в областной центр, 16 июля, амбассадоры посетят предприятие «Хохломская роспись» в Семенове. Уже 17 июля кубок выставят в знаковых локациях Нижнего Новгорода — в Парке 800-летия и у Чкаловской лестницы, где нижегородцы смогут пообщаться со звездами футбола.
В день игры на площади вокруг арены развернется масштабный фестиваль болельщиков, к которому присоединятся Александр Мостовой и Андрей Тихонов. Гостей ждут розыгрыши призов, конкурсы и автограф-сессии — всего для фанатов подготовят более 50 тематических активностей.
Ранее сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» может вернуться к старому названию.