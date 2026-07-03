Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы смогут сфотографироваться с Суперкубком России 17 июля

Трофей в Нижний Новгород привезут амбассадоры РФС Юрий Жирков, Денис Глушаков и Ари, которые проведут автограф-сессии.

Жители Нижнего Новгорода получат возможность сфотографироваться с главным трофеем Суперкубка России по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Матч между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» состоится на стадионе на Стрелке 18 июля.

Трофей прибудет в регион в сопровождении легенд отечественного спорта Юрия Жиркова, Дениса Глушакова и Ари. До визита в областной центр, 16 июля, амбассадоры посетят предприятие «Хохломская роспись» в Семенове. Уже 17 июля кубок выставят в знаковых локациях Нижнего Новгорода — в Парке 800-летия и у Чкаловской лестницы, где нижегородцы смогут пообщаться со звездами футбола.

В день игры на площади вокруг арены развернется масштабный фестиваль болельщиков, к которому присоединятся Александр Мостовой и Андрей Тихонов. Гостей ждут розыгрыши призов, конкурсы и автограф-сессии — всего для фанатов подготовят более 50 тематических активностей.

Ранее сообщалось, что ФК «Пари Нижний Новгород» может вернуться к старому названию.