Ростовчанин расплатился чужой картой за алкоголь и продукты

В полицию обратился местный житель, обнаруживший пропажу денег со своего счета. Оперативники уголовного розыска быстро вычислили вора — им оказался 39-летний ранее судимый ростовчанин. Мужчина нашел чужую банковскую карту и решил потратить ее как свою. В различных магазинах города он совершил 13 покупок, оплачивая спиртное и еду. Общий ущерб для владельца пластика превысил 14 тыс. рублей. Теперь любителю чужих денег грозит серьезное наказание за кражу с банковского счета. Суд отправил его под стражу на время следствия.