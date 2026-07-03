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Ростовчанин расплатился чужой картой за алкоголь и продукты

Об этом сообщает ГУ МВД России по Ростовской области.

В полицию обратился местный житель, обнаруживший пропажу денег со своего счета. Оперативники уголовного розыска быстро вычислили вора — им оказался 39-летний ранее судимый ростовчанин. Мужчина нашел чужую банковскую карту и решил потратить ее как свою. В различных магазинах города он совершил 13 покупок, оплачивая спиртное и еду. Общий ущерб для владельца пластика превысил 14 тыс. рублей. Теперь любителю чужих денег грозит серьезное наказание за кражу с банковского счета. Суд отправил его под стражу на время следствия.