В прокуратуре Калининградской области обсудили борьбу с экстремизмом

Под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам противодействия преступлениям экстремистской направленности. В нём приняли участие руководители правоохранительных органов области, министр по муниципальному развитию и внутренней политике региона, а также территориальные прокуроры. Участники обсудили вопросы выявления и пресечения экстремистских преступлений и правонарушений. Особое внимание…