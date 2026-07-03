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В прокуратуре Калининградской области обсудили борьбу с экстремизмом

Под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам противодействия преступлениям экстремистской направленности. В нём приняли участие руководители правоохранительных органов области, министр по муниципальному развитию и внутренней политике региона, а также территориальные прокуроры. Участники обсудили вопросы выявления и пресечения экстремистских преступлений и правонарушений. Особое внимание…

Источник: Янтарный край

Под председательством прокурора Калининградской области Максима Попова состоялось межведомственное совещание, посвящённое вопросам противодействия преступлениям экстремистской направленности.

В нём приняли участие руководители правоохранительных органов области, министр по муниципальному развитию и внутренней политике региона, а также территориальные прокуроры.

Участники обсудили вопросы выявления и пресечения экстремистских преступлений и правонарушений. Особое внимание уделили профилактике таких деяний. По итогам обсуждения выработаны совместные решения по усилению мер, направленных на повышение эффективности работы правоохранительных органов в этой сфере.