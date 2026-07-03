В селе Новое Демкино в Татарстане отремонтировали Дом культуры

Капитальный ремонт в Доме культуры села Новое Демкино в Татарстане провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в отделе культуры Аксубаевского района республики.
В здании площадью 383 кв. м специалисты отремонтировали фасад и кровлю, сделали новый вход, заменили окна и двери, провели отделочные работы и проложили инженерные сети. Учреждение оснастили современной техникой и новой мебелью, подготовили выставочные зоны народных ремесел. Кроме того, в Доме культуры разместилась библиотека.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.