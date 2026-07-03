Голикова, Руденя и Беспрозванных возложили цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам

СЗФО Игоря Рудени начался с посещения мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Они почтили память советских солдат, погибших при штурме Кёнигсберга в 1945 году.
Штурм Кёнигсберга, который немцы считали неприступной крепостью, стал одной из блестящих операций Красной армии. Столица Восточной Пруссии пала за четыре дня. Мемориал открыли 30 сентября 1945 года — он стал первым в СССР памятником воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
«Я хочу обратиться к калининградцам и от всей души поздравить с восьмидесятилетием образования Калининградской области, — сказала Татьяна Голикова. — Сегодня Калининградская область — это наша геостратегическая территория, форпост на западных границах. Здесь стоит Балтийский флот, развивается промышленность, наука, культура. Самое главное богатство — это жители».
Голикова напомнила о решении президента продлить программу социально-экономического развития региона до 2036 года. На ближайшие пять лет по губернаторской программе в развитие инфраструктуры ежегодно будет вложено по 30 миллиардов рублей.
Игорь Руденя поздравил калининградцев и поблагодарил военных моряков, пограничников и участников СВО: «Сегодня они продолжают традиции нашего великого народа. Калининградская область — один из лучших регионов страны».
7 апреля 1946 года была образована Кёнигсбергская область, 4 июля Кёнигсберг переименовали в Калининград, а область — в Калининградскую.