Голикова, Руденя и Беспрозванных возложили цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам

Штурм Кёнигсберга, который немцы считали неприступной крепостью, стал одной из блестящих операций Красной армии. Столица Восточной Пруссии пала за четыре дня. Мемориал открыли 30 сентября 1945 года — он стал первым в СССР памятником воинам, павшим в Великой Отечественной войне.