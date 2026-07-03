Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова, Руденя и Беспрозванных возложили цветы к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам

3 июля визит заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и полномочного представителя президента в.

Источник: KaliningradToday

СЗФО Игоря Рудени начался с посещения мемориала 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Они почтили память советских солдат, погибших при штурме Кёнигсберга в 1945 году.

Штурм Кёнигсберга, который немцы считали неприступной крепостью, стал одной из блестящих операций Красной армии. Столица Восточной Пруссии пала за четыре дня. Мемориал открыли 30 сентября 1945 года — он стал первым в СССР памятником воинам, павшим в Великой Отечественной войне.

«Я хочу обратиться к калининградцам и от всей души поздравить с восьмидесятилетием образования Калининградской области, — сказала Татьяна Голикова. — Сегодня Калининградская область — это наша геостратегическая территория, форпост на западных границах. Здесь стоит Балтийский флот, развивается промышленность, наука, культура. Самое главное богатство — это жители».

Голикова напомнила о решении президента продлить программу социально-экономического развития региона до 2036 года. На ближайшие пять лет по губернаторской программе в развитие инфраструктуры ежегодно будет вложено по 30 миллиардов рублей.

Игорь Руденя поздравил калининградцев и поблагодарил военных моряков, пограничников и участников СВО: «Сегодня они продолжают традиции нашего великого народа. Калининградская область — один из лучших регионов страны».

7 апреля 1946 года была образована Кёнигсбергская область, 4 июля Кёнигсберг переименовали в Калининград, а область — в Калининградскую.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше