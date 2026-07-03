15 июля в Калининграде закроют движение на двух улицах

С 15 июля по 31 декабря будет закрыто движение транспорта на улице Лужской на участке от улицы Аральской до улицы Челюскинской. Здесь в течение нескольких месяцев будут обустраивать тротуар.
Также по данным городской администрации, улицу Молдавскую закроют для капитального ремонта теплотрассы с 15 по 22 июля будет закрыто движение транспорта. Работы пройдут на участке Молдавской в районе дома № 1.
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