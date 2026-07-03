В Тюмени стартовал фестиваль молодежного предпринимательства «Джем»

Фестиваль молодежного предпринимательства «Джем» стартовал в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Проведение таких мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На протяжении двух месяцев по выходным на улице Дзержинского в Тюмени будет организована программа мероприятий. Она состоит из ярмарки мастеров, детского маркета, предпринимательского лектория для всех желающих, концертов. Также для участников и гостей фестиваля организуют зоны активного отдыха, спорта, танцев и настольных игр.
Уточним, что данное мероприятие проходит в городе уже в десятый раз. Подробное расписание можно узнать по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.