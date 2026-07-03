В Тюмени стартовал фестиваль молодежного предпринимательства «Джем»

На протяжении двух месяцев по выходным на улице Дзержинского в Тюмени будет организована программа мероприятий. Она состоит из ярмарки мастеров, детского маркета, предпринимательского лектория для всех желающих, концертов. Также для участников и гостей фестиваля организуют зоны активного отдыха, спорта, танцев и настольных игр.