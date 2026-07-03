В Госдуме предложили обеспечить детям бесплатный туалет в торговых центрах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ксения Горяечва и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать магазины и торговые объекты обеспечить бесплатный доступ к туалету для родителей с детьми до семи лет.
Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.
«Считаем необходимым предусмотреть обязанность торговых объектов, в которых имеется туалетное помещение для посетителей либо санитарное помещение, доступ к которому возможен без прохода через складские, производственные, режимные или иные зоны ограниченного доступа, обеспечивать бесплатный доступ к такому помещению родителю, законному представителю или иному сопровождающему лицу с ребенком в возрасте до семи лет», — сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что норма не должна требовать от небольших магазинов оборудовать новые санитарные помещения или менять планировку.
Они добавили, что предлагаемая норма должна применяться только в тех случаях, когда санитарное помещение уже существует и его использование семьей с ребенком возможно без риска для безопасности, санитарного состояния, сохранности имущества и нормальной работы торгового объекта.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить доступность городской и торговой инфраструктуры для семей с маленькими детьми, обеспечить более понятный стандарт поведения для торговых объектов, а также сформировать более дружественную среду для семей без необходимости капитальных затрат и существенного увеличения операционных расходов действующих хозяйствующих субъектов.