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В Госдуме предложили обеспечить детям бесплатный туалет в торговых центрах

«Новые Люди» предложили обеспечить бесплатный туалет для детей до семи лет в ТЦ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Ксения Горяечва и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили обязать магазины и торговые объекты обеспечить бесплатный доступ к туалету для родителей с детьми до семи лет.

Соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова имеется в распоряжении РИА Новости.

«Считаем необходимым предусмотреть обязанность торговых объектов, в которых имеется туалетное помещение для посетителей либо санитарное помещение, доступ к которому возможен без прохода через складские, производственные, режимные или иные зоны ограниченного доступа, обеспечивать бесплатный доступ к такому помещению родителю, законному представителю или иному сопровождающему лицу с ребенком в возрасте до семи лет», — сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что норма не должна требовать от небольших магазинов оборудовать новые санитарные помещения или менять планировку.

Они добавили, что предлагаемая норма должна применяться только в тех случаях, когда санитарное помещение уже существует и его использование семьей с ребенком возможно без риска для безопасности, санитарного состояния, сохранности имущества и нормальной работы торгового объекта.

По мнению авторов, реализация инициативы позволит повысить доступность городской и торговой инфраструктуры для семей с маленькими детьми, обеспечить более понятный стандарт поведения для торговых объектов, а также сформировать более дружественную среду для семей без необходимости капитальных затрат и существенного увеличения операционных расходов действующих хозяйствующих субъектов.

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