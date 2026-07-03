В Госдуме предложили обеспечить детям бесплатный туалет в торговых центрах

«Считаем необходимым предусмотреть обязанность торговых объектов, в которых имеется туалетное помещение для посетителей либо санитарное помещение, доступ к которому возможен без прохода через складские, производственные, режимные или иные зоны ограниченного доступа, обеспечивать бесплатный доступ к такому помещению родителю, законному представителю или иному сопровождающему лицу с ребенком в возрасте до семи лет», — сказано в обращении.