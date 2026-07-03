Спортсмены зооцентра «Надежда» стали победителями и призерами региональных соревнований по выездке

«Сегодня конным спортом здесь занимаются около 250 детей, а порядка 70 ребят с ограниченными возможностями здоровья осваивают адаптивную верховую езду. Особое внимание уделяется созданию той среды, где воспитанники могут добиваться личных спортивных результатов. Мы ставим перед собой задачу не просто обеспечить досуг или терапевтические занятия для наших воспитанников, но и выстраиваем полноценную систему спортивной подготовки. В том числе, такой подход позволяет мотивировать наших юных спортсменов, удерживать их интерес к занятиям на протяжении многих лет и растить конкурентоспособных атлетов не только регионального и федерального уровня, но и международного», — сказала Галина Гуренко.