Спортсмены зооцентра «Надежда» стали победителями и призерами региональных соревнований по выездке

Воспитанники муниципального зооцентра «Надежда» стали победителями и призерами региональных соревнований по выездке, посвященных памяти заслуженного тренера России Евгения Васильевича Абрамова. Состязания проходили в конно-фермерском хозяйстве «Три грации» и собрали множество участников, которые продемонстрировали свои навыки и мастерство. Об этом рассказали в городском департаменте по социальной политике.
Директор департамента Галина Гуренко отметила, как сегодня динамично развивается нижегородский зооцентр «Надежда», подчеркнув, что количество занимающихся там ребят растет ежегодно.
«Сегодня конным спортом здесь занимаются около 250 детей, а порядка 70 ребят с ограниченными возможностями здоровья осваивают адаптивную верховую езду. Особое внимание уделяется созданию той среды, где воспитанники могут добиваться личных спортивных результатов. Мы ставим перед собой задачу не просто обеспечить досуг или терапевтические занятия для наших воспитанников, но и выстраиваем полноценную систему спортивной подготовки. В том числе, такой подход позволяет мотивировать наших юных спортсменов, удерживать их интерес к занятиям на протяжении многих лет и растить конкурентоспособных атлетов не только регионального и федерального уровня, но и международного», — сказала Галина Гуренко.
Как рассказали специалисты, спортсмены зооцентра «Надежда» и их тренеры показали на соревнованиях выдающиеся результаты, завоевав множество наград. В частности, Нелли Гуськова и ее партнер, лошадь Романтика, стали абсолютными победителями среди детей, заняв первое место по сумме трех выездов. Также они завоевали: первое место в категории «Предварительный приз А — дети (зачет: дети)»; второе место в категории «Предварительный приз Б — дети (зачет: дети)»; второе место в в категории «Командный приз — дети (зачет: дети)».
Олеся Афроськина и лошадь Марта стали победителями в езде «шаг-рысь» (открытый класс), а Полина Гурова и лошадь Романтика в той же дисциплине завоевали «серебро». Анастасия Чернышева и лошадь Марта заняли второе место в категории «Предварительный приз А — дети (открытый класс)», а Александра Арсенова и лошадь Алмаз — первое место в обязательной программе № 2 на пони (зачет: дети). Виктория Дубова и Алмаз заняли третье место в категории «Предварительный приз — юноши (зачет: юноши)».
Тренируются спортсмены под руководством Елены Трифоновой, которая также приняла участие в соревнованиях. Среди выездов малого круга на лошади Джолине тренер заняла: второе место — в абсолютном первенстве; первое место — в программе «Малый приз»; третье место — в программе «Средний приз-1».
Под руководством тренера Оксаны Голубевой юные нижегородцы также выступили с большим успехом. Антонина Егорова на лошади Обойме стала абсолютным победителем в открытом классе, завоевав: первое место — в категории «Предварительный приз А — дети (открытый класс)»; второе место — в категории «Предварительный приз В — дети (открытый класс)»; второе место в категории «Командный приз — дети (открытый класс)». Дарья Чернобурова на лошади Элдгарде заняла второе место в абсолютном первенстве открытого класса, завоевав: первое место в категории «Предварительный приз В — дети (открытый класс)»; второе место в категории «Предварительный приз А — дети (открытый класс)»; третье место в категории «Командный приз — дети (открытый класс)». Светлана Бобылева на лошади Бублике стала третьей в абсолютном первенстве открытого класса.
«Поздравляем всех спортсменов и их тренеров с выдающимися достижениями! Эти результаты подтверждают высокий уровень подготовки и преданность делу, что вдохновляет на новые победы в будущем», — добавили специалисты городского департамента по социальной политике.
Отметим, что муниципальный зооцентр «Надежда» стал настоящей кузницей спортивных и личных побед для детей с особенностями развития. В октябре прошлого года его воспитанники привезли шесть медалей со Всероссийской спартакиады по конному спорту, а в марте этого года — медаль с Кубка России по паралимпийской выездке. В этих соревнованиях Нижний Новгород и Нижегородская область участвовали впервые.
Возрастное ограничение: 6+.