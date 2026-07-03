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Александр Бастрыкин снова заметил проблемы с водой в Зеленоградске

Председатель СК России ждет подробный доклад о том, что происходи в курортном городе.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу о нарушении прав жителей Зеленоградска. Жители курорта накануне обратились к главе Следкома с жалобой на качество воды и продолжающихся проблем.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прозвучала информация о том, что более 8 лет в летний период в жилые дома воду подают с перебоями, а напор ее недостаточен.

При этом городок активно застраивают, а новые объекты коммунальной инфраструктуры не появляются, имеющиеся не модернизируются, чиновники не реагируют.

Ранее Александр Бастрыкин уже обращал внимание на проблему, ставил ситуацию на контроль в центральном аппарате ведомства, было заведено дело, которое, впрочем, позже было отменено надзорным органом.

Дело пришлось завести снова.