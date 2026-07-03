Студенты пройдут практику на площадках агрохолдинга в Воронежской области

«Десятилетний юбилей сотрудничества с отрядом “МоСт” — это не просто красивая цифра. Это 10 лет системной работы по подготовке квалифицированных кадров. Мы понимаем: чтобы российское сельское хозяйство оставалось конкурентоспособным и технологичным, нам нужны лучшие специалисты. И мы рады быть той площадкой, где теория из вузовских аудиторий превращается в практические навыки, необходимые для работы в современном АПК», — сказал первый заместитель регионального директора ГК «ЭкоНива» по Воронежской и Курской областям Роман Володин.