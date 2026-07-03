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Студенты пройдут практику на площадках агрохолдинга в Воронежской области

За 2 месяца они смогут закрепить полученные в вузах знания и обрести практический опыт работы.

Источник: Национальные проекты России

Юбилейный трудовой семестр студенческого отряда «Молочный стандарт» («МоСт») стартовал в воронежском подразделении агрохолдинга «ЭкоНива», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона. Подготовка кадров для АПК — одна из задач нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Отметим, что партнерство «ЭкоНивы» и Российских студенческих отрядов длится уже 10 лет. Так, производственные площадки агрохолдинга на два летних месяца стали местом прохождения практики для 30 студентов из 13 аграрных вузов. Среди участников семестра — будущие ветеринары, зоотехники, агрономы, инженеры и технологи. На площадках агрохолдинга они смогут закрепить полученные в университетах знания и обрести практический опыт работы в крупном профильном бизнесе.

«Десятилетний юбилей сотрудничества с отрядом “МоСт” — это не просто красивая цифра. Это 10 лет системной работы по подготовке квалифицированных кадров. Мы понимаем: чтобы российское сельское хозяйство оставалось конкурентоспособным и технологичным, нам нужны лучшие специалисты. И мы рады быть той площадкой, где теория из вузовских аудиторий превращается в практические навыки, необходимые для работы в современном АПК», — сказал первый заместитель регионального директора ГК «ЭкоНива» по Воронежской и Курской областям Роман Володин.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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